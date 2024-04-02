Полежаева (???) Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (???) Акулина Алексеевна

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Полежаев Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Полежаев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Полежаев Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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