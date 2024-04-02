Полежаева (???) Акулина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1743
Сын: Полежаев Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович
Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747
Сын: Полежаев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Полежаев Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно