Васин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасин Александр

Васин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1936

Сын: Васин Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Васина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Неизвестно

Мать ребёнка: Васина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Васина Полина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close