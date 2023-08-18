Васин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1936
Сын: Васин Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Васина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Неизвестно
Мать ребёнка: Васина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Васина Полина
Смерть
Неизвестно