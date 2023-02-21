Лазарев Назар Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Назар Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.?.1871 ст.

Жена: Лазарева Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушина Прасковья Назаровна

Мать ребёнка: не указана

Беззубово, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно
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