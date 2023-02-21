Лазарев Назар Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.?.1871 ст.
Жена: Лазарева Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушина Прасковья Назаровна
Мать ребёнка: не указана
Беззубово, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно