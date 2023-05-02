Астраханцев Геннадий Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1982
Дочь: Кулаковская Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Астраханцева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.1987
Дочь: Ашихина Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Астраханцева Нина Николаевна
Дубинино, город Шарыпово, Красноярский край