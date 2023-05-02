Астраханцев Геннадий Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцев Геннадий Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1982

Дочь: Кулаковская Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Астраханцева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
21.07.1987

Дочь: Ашихина Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Астраханцева Нина Николаевна

Дубинино, город Шарыпово, Красноярский край
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