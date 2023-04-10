(Плотникова) Ефимия Феофилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Место жительства
1875 ст.
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#6
Место жительства
1875 ст.
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#6
Смерть
Неизвестно