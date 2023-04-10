(Плотникова) Ефимия Феофилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плотникова) Ефимия Феофилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1834 и 1835 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: Плотников Феофил Лукин

Мать: Плотникова Евдокия Захарова

Место жительства
1875 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#6
Место жительства
1875 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#6
Смерть
Неизвестно
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