Рождественская (Погораздова) Елена Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1916
Дата смерти24.10.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1916
Отец: Погораздов Тимофей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Рождественский Иван Федорович
Смерть
24.10.1998
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область