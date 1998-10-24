Рождественская (Погораздова) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Погораздова) Елена Тимофеевна

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Место рождения

Демьяново, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.06.1916

Дата смерти

24.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1916

Отец: Погораздов Тимофей Павлович

Мать: не указана

Демьяново, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рождественский Иван Федорович

Смерть
24.10.1998
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
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