Токарев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Владимир Иванович

Токарев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927

Отец: Токарев Иван

Мать: Уткина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1963

Дочь: Лобода Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Токарева Галина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Токарева Галина Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close