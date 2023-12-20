Токарев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927
Отец: Токарев Иван
Мать: Уткина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1963
Дочь: Лобода Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Токарева Галина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Токарева Галина Степановна
Смерть
Неизвестно