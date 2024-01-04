Плоский Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти23.06.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Плоский Федот (Федор) Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Плоская Мария Павловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
23.06.1944
Причина смерти: война