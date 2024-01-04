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Плоский Павел Федорович

Место рождения

Яковлево, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

23.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Плоский Федот (Федор) Афанасьевич

Мать: не указана

Яковлево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Плоский Генадий Павлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Плоский Василий Павлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Плоская Мария Павловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
23.06.1944
Причина смерти: война
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