Лозовенко Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Дочь: Лозовенко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лозовенко Елизавета Андреевна
Место жительства
1912 ст.
Павлоград, Дніпропетровська область
Павлоградский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно