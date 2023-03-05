Портных (Пашигорева) Ольга Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Портных Аким Федорович
Рождение ребёнка
22.08.1828
Дочь: Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Портных Аким Федорович
Рождение ребёнка
09.11.1829
Дочь: Матрона Акимовна
Отец ребёнка: Портных Аким Федорович
Рождение ребёнка
15.07.1844
Дочь: Мария Акимовна
Отец ребёнка: Портных Аким Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1846
Сын: Соломахин Андрей Акимович
Отец ребёнка: Портных Аким Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Портных Аким Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена, до 1834 года
Смерть
Неизвестно