Портных (Пашигорева) Ольга Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Пашигорева) Ольга Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашигорев Михей Михеевич

Мать: Пашигорева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Портных Аким Федорович

Рождение ребёнка
22.08.1828

Дочь: Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Портных Аким Федорович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.11.1829

Дочь: Матрона Акимовна

Отец ребёнка: Портных Аким Федорович

Рождение ребёнка
15.07.1844

Дочь: Мария Акимовна

Отец ребёнка: Портных Аким Федорович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.10.1846

Сын: Соломахин Андрей Акимович

Отец ребёнка: Портных Аким Федорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Портных Василий Акимович

Отец ребёнка: Портных Аким Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Аким Федорович

1 жена, до 1834 года
Смерть
Неизвестно
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