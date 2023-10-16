Вьялкина Фекла Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Вьялкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Семина Анна Александровна
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вьялкин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Вьялкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1929
Сын: Вьялкин Василий Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1930
Сын: Вьялкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.12.1933
Сын: Вьялкин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.10.1936
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно