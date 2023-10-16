Вьялкина Фекла Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Фекла Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Вьялкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Семина Анна Александровна

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вьялкин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Вьялкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.01.1929

Сын: Вьялкин Василий Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Вьялкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.12.1933

Сын: Вьялкин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.10.1936

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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