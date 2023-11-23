Панасенко Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панасенко Федор Игнатьевич
Мать: Панасенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панасенко Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панасенко Прасковья
Смерть
Неизвестно
г.Махачкала