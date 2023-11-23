Панасенко Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панасенко Федор Игнатьевич

Мать: Панасенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панасенко Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко Прасковья

Смерть
Неизвестно
г.Махачкала
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