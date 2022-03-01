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Вакуленко Вячеслав Александрович

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

1962

Дата смерти

?.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Вакуленко Александр Афанасьевич

Мать: Вакуленко Марфа Пантелеймоновна

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2022
Победное, Крым, Украина
Джанкойский район. Мария Вакуленко писала в ноябре 2022:«Отца не стало в марте этого года (лифома, в последней стадии. От момента того как узнали о болезни и до смерти 9 мес), он был бы очень рад. Па... Показать все
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