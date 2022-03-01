Вакуленко Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения1962
Дата смерти?.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Рождение ребёнка
1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2022
Победное, Крым, Украина
Джанкойский район. Мария Вакуленко писала в ноябре 2022:«Отца не стало в марте этого года (лифома, в последней стадии. От момента того как узнали о болезни и до смерти 9 мес), он был бы очень рад. Па... Показать все