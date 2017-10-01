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Архипов Руслан

Место рождения

Старый Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.03.1942

Дата смерти

После ?.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Образование
1959
Старый Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Старотогульская основная школа
Рождение ребёнка
25.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Тамара Алексеевна

Смерть
После ?.10.2017
Старый Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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