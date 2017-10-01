Архипов Руслан
Место рождения
Дата рождения16.03.1942
Дата смертиПосле ?.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1959
Старотогульская основная школа
Рождение ребёнка
25.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Тамара Алексеевна
Смерть
После ?.10.2017