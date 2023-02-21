Богатова Маргарита Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова Маргарита Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богатов Моисей

Мать: Богатова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Кожевникова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Крылов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Динэра

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Орел Алексеевич

Отец ребёнка: Крылов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Крылов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиненова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Крылов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Алексей

Смерть
Неизвестно
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