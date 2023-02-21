Богатова Маргарита Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богатов Моисей
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Кожевникова Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Крылов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Динэра
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Крылов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крылов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиненова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Крылов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крылов Алексей
Смерть
Неизвестно