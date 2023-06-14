Аксельман Кален
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Кенсорин
Мать: Аксельман Киритас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Идриль
Мать ребёнка: Аксельман Тодус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Иксил
Мать ребёнка: Аксельман Тодус
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Тодус
Смерть
Неизвестно