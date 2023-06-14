Аксельман Кален — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Кален

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Кенсорин

Мать: Аксельман Киритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Идриль

Мать ребёнка: Аксельман Тодус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Иксил

Мать ребёнка: Аксельман Тодус

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксельман Тодус

Смерть
Неизвестно