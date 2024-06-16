Поляков Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933
Отец: Поляков Захар Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1960
Сын: Поляков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Евдокия Григорьевна