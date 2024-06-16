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Поляков Николай Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1933

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933

Отец: Поляков Захар Павлович

Мать: Полякова Марина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.10.1960

Сын: Поляков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Евдокия Григорьевна

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