(Костякова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костякова) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Окулова Людмила Валерьевна

Отец ребёнка: Костяков Валерий Викторович

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Костяков Валерий Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: Костяков Валерий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костяков Валерий Викторович

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