(Костякова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Окулова Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Костяков Валерий Викторович
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Костяков Валерий Викторович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Валерьевна
Отец ребёнка: Костяков Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно