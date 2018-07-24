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Харчук (Буслова) Фаина

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

15.02.1939

Дата смерти

24.07.2018

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939

Отец: Буслов Илья Вульфович

Мать: Буслова Вера

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
19.09.1961

Муж: Харчук Владимир Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харчук Владимир Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харчук Владимир Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
24.07.2018
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