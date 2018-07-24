Харчук (Буслова) Фаина
Место рождения
Дата рождения15.02.1939
Дата смерти24.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939
Отец: Буслов Илья Вульфович
Мать: Буслова Вера
Бракосочетание
19.09.1961
Рождение ребёнка
20.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харчук Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харчук Владимир Иванович
Смерть
24.07.2018