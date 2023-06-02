Багаева Неля х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева Неля х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнаев Георгий Муратович

Отец ребёнка: Корнаев Мурат Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнаева Даниэлла Муратовна

Отец ребёнка: Корнаев Мурат Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнаев Алан Муратович

Отец ребёнка: Корнаев Мурат Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнаев Мурат Захарович