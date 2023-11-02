Меньшикова Дарья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1887
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.09.1904
Дочь: Меньшикова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно