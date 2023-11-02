Меньшикова Дарья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Дарья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1887

Сын: Меньшиков Федор Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
12.09.1904

Дочь: Меньшикова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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