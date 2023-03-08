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Купрейчик Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1908

Дата смерти

27.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908

Отец: Купрейчик Людвиг

Мать: не указана

Воспитывался в приемной семье, взял отчество приемного отца.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Купрейчик Александр Михайлович

Мать ребёнка: Купрейчик Евгения

Рождение ребёнка
29.10.1929

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Купрейчик Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Купрейчик Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Купрейчик Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Купрейчик Христина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купрейчик Христина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купрейчик Евгения

Смерть
27.09.1978
Речица, Речицкий район, Гомельская область