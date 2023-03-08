Купрейчик Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1908
Дата смерти27.09.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908
Отец: Купрейчик Людвиг
Мать: не указана
Воспитывался в приемной семье, взял отчество приемного отца.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Купрейчик Александр Михайлович
Мать ребёнка: Купрейчик Евгения
Рождение ребёнка
29.10.1929
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Купрейчик Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Купрейчик Станислав Михайлович
Мать ребёнка: Купрейчик Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Купрейчик Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купрейчик Евгения
Смерть
27.09.1978
Речица, Речицкий район, Гомельская область