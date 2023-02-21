Лазарева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Иван Иванович

Мать: Лазарева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генералов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генералов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Генералов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Татарстан деревня Гремячка
Смерть
Неизвестно
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