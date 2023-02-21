Лазарева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генералов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генералов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Генералов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Татарстан деревня Гремячка
Смерть
Неизвестно