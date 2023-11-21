Дей Григорий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дей Григорий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дей Никита Исидорович

Мать: Дей Домна

Рождение ребёнка
12.03.1963

Дочь: Дей Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Щербак Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дей Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Щербак Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дей Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Щербак Надежда Павловна

Смерть
Неизвестно
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