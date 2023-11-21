Дей Григорий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дей Никита Исидорович
Мать: Дей Домна
Рождение ребёнка
12.03.1963
Дочь: Дей Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Щербак Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербак Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербак Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно