Тайчинова Анастасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1862 ст.
Отец ребёнка: Тайчинов Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
25.11.1868
Отец ребёнка: Тайчинов Филипп Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно