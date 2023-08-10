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Тайчинова Анастасия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1862 ст.

Сын: Тайчинов Стефан Филиппов

Отец ребёнка: Тайчинов Филипп Григорьев

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1868

Сын: Тайчинов Петр Филиппов

Отец ребёнка: Тайчинов Филипп Григорьев

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайчинов Филипп Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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