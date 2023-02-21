Казакова Олеся Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Сергей Дмитриевич
Мать: Амосова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.2003
Сын: Белых Владислав Александрович
Отец ребёнка: Белых Александр Владимирович
Рождение ребёнка
27.07.2004
Дочь: Белых Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Белых Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно