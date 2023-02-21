Казакова Олеся Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Олеся Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Сергей Дмитриевич

Мать: Амосова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
21.06.2003

Сын: Белых Владислав Александрович

Отец ребёнка: Белых Александр Владимирович

Рождение ребёнка
27.07.2004

Дочь: Белых Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Белых Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Александр Владимирович

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