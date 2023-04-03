Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Афанасий Гаврилов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
1835