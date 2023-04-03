Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Дарья

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Афанасий Гаврилов

Мать ребёнка: Дарья

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Дарья

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
1835