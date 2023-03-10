Коврижных Агафия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Агафия Егоровна

Коврижных Агафия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

18.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Коврижных Трофим Федотович

Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Неонила

Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович

Рождение ребёнка
17.04.1833

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная родная сестра отца -Ульяния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коврижных Мирон мертворожденный

Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович

Смерть
18.10.1873