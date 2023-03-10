Коврижных Агафия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти18.10.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коврижных Трофим Федотович
Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Неонила
Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович
Рождение ребёнка
17.04.1833
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович
крестная родная сестра отца -Ульяния
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коврижных Мирон мертворожденный
Отец ребёнка: Коврижных Федот Семенович
Смерть
18.10.1873