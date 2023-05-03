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Исакова Манефа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Исакова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Львович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Рождение ребёнка
1882

Сын: Исаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Львович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иван Львович

Смерть
Неизвестно