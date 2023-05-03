Исакова Манефа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Исакова Павла Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Львович
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Рождение ребёнка
1882
Сын: Исаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Исаков Иван Львович
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Иван Львович
Смерть
Неизвестно