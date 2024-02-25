Мкртумян (Сапетченко) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мкртумян (Сапетченко) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1964

Отец: Сапетченко Николай Михайлович

Мать: Сапетченко Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
08.01.1985

Дочь: Мулдашева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич

Рождение ребёнка
27.11.1992

Дочь: Заикина Мария Гарегиновна

Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич

Рождение ребёнка
27.11.1992

Дочь: Второва Ирина Гарегиновна

Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич

Рождение ребёнка
18.11.1998

Дочь: Сахипова Анжелика Гарегиновна

Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтунина Каринэ Гарегиновна

Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич

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