Мкртумян (Сапетченко) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1964
Рождение ребёнка
08.01.1985
Дочь: Мулдашева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич
Рождение ребёнка
27.11.1992
Дочь: Заикина Мария Гарегиновна
Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич
Рождение ребёнка
27.11.1992
Дочь: Второва Ирина Гарегиновна
Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич
Рождение ребёнка
18.11.1998
Дочь: Сахипова Анжелика Гарегиновна
Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтунина Каринэ Гарегиновна
Отец ребёнка: Мкртумян Гарегин Юрьевич