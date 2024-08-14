Есипова Василиса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕсипова Василиса

Есипова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова (Есипова) Анна Иудовна

Отец ребёнка: Есипов Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есипов Старший сын

Отец ребёнка: Есипов Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есипова (Котовщикова) Варвара Иудовна

Отец ребёнка: Есипов Иуда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есипов Семен Иудович

Отец ребёнка: Есипов Иуда

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Барканова (Есипова) Анфиса Иудовна

Отец ребёнка: Есипов Иуда

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.