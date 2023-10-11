(Кузменко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузменко) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кузменко Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Павловский Илья

Отец ребёнка: Павловский Пантелей

Украина
Рождение ребёнка
15.09.1932

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Павловский Пантелей

Украина
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Павловский Пантелей

Казахстан
Смерть
1962
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