(Кузменко) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кузменко Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1929
Сын: Павловский Илья
Отец ребёнка: Павловский Пантелей
Украина
Рождение ребёнка
15.09.1932
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Павловский Пантелей
Украина
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Павловский Пантелей
Казахстан
Смерть
1962