Гусева Серафима Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1947
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1949
Дочь: Карпухина Анна Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1957
Дочь: Карманова Галина Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Юрий Петрович
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саверченко Валентина Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно