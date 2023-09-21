Гусева Серафима Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Серафима Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1947

Сын: Гусев Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1949

Дочь: Карпухина Анна Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
14.01.1957

Дочь: Карманова Галина Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Александр Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Николай Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саверченко Валентина Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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