Степин Яков Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степина Александра Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно