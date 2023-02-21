Степин Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепин Яков Филиппович

Степин Яков Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степина Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close