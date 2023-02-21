Могильная -Лобач Пелагея Ивановна
Место рожденияЛебединский р-он с. Зомиковка
Дата рождения1898
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Лебединский р-он с. Зомиковка
Это место рождения. А впоследствии проживание на ст. Вяземская Дальневосточной железной дороги.
Рождение ребёнка
10.11.1929
Дочь: Лобач Вера Михайловна
Отец ребёнка: Лобач Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лобач Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Лобач Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобач Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Лобач Михаил Григорьевич
Смерть
1958
Похоронена - Тальяны Иркутская обл.