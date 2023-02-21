Могильная -Лобач Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогильная -Лобач Пелагея Ивановна

Могильная -Лобач Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Лебединский р-он с. Зомиковка

Дата рождения

1898

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебединский р-он с. Зомиковка
Это место рождения. А впоследствии проживание на ст. Вяземская Дальневосточной железной дороги.
Рождение ребёнка
10.11.1929

Дочь: Лобач Вера Михайловна

Отец ребёнка: Лобач Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лобач Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Лобач Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобач Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобач Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Лобач Михаил Григорьевич

Смерть
1958
Похоронена - Тальяны Иркутская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close