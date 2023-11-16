Рогова (Трофимчик) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиМежду 1949 и 1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Трофимчик Сергей Варфоломеевич
Мать: не указана
Житомирская губерния (?) Крым (?) Ялта (?) Симферополь (?)
Место жительства
1926
Сбежала с женихом от отца из Усть-Каменогорска в Рубцовск.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Терехова Дина Павловна
Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1932
Дочь: Ширшкова Вера Павловна
Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Рогов Борис Павлович
Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1944
Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогов Павел Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
В разные годы: Заведующая заготконторой г.Рубцовска. Заведующая складом ОРС Западно-Сибирской ЖД станция Рубцовка.
Смерть
Между 1949 и 1950