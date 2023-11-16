Рогова (Трофимчик) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова (Трофимчик) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Между 1949 и 1950

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Трофимчик Сергей Варфоломеевич

Мать: не указана

Житомирская губерния (?) Крым (?) Ялта (?) Симферополь (?)
Место жительства
1926
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Сбежала с женихом от отца из Усть-Каменогорска в Рубцовск.
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Терехова Дина Павловна

Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1932

Дочь: Ширшкова Вера Павловна

Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Рогов Борис Павлович

Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1944

Сын: Рогов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Рогов Павел Петрович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Павел Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
В разные годы: Заведующая заготконторой г.Рубцовска. Заведующая складом ОРС Западно-Сибирской ЖД станция Рубцовка.
Смерть
Между 1949 и 1950
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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