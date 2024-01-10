Мустафин Нагим
Место рожденияБашкирская АССР, Альшеевский р-н, Сараевский с/с
Дата рождения1913
Дата смерти11.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Сараевский с/с
Военная служба
1941
Альшеевский РВК, Башкирская АССР, Альшеевский р-н
Смерть
11.04.1944
Украинская ССР, Одесская обл., Березовский р-н, п. г. т. Березовка
Рождение ребёнка
04.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустафина Гульямал
Фёдоровский район БАССР