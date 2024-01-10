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Мустафин Нагим

Место рождения

Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Сараевский с/с

Дата рождения

1913

Дата смерти

11.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Сараевский с/с
Военная служба
1941
Альшеевский РВК, Башкирская АССР, Альшеевский р-н
Смерть
11.04.1944
Украинская ССР, Одесская обл., Березовский р-н, п. г. т. Березовка
Рождение ребёнка
04.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульямал

Фёдоровский район БАССР
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