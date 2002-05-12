Бакшеева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1921
Дата смерти12.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1947
Дочь: Серянина (Бакшеева) Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Бакшеев Валентин Алексеевич
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
12.05.2002