Бакшеева Екатерина Васильевна 14.10.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакшеева Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1921

Дата смерти

12.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакшеев Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
05.05.1947

Дочь: Серянина (Бакшеева) Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Бакшеев Валентин Алексеевич

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
12.05.2002

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