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Рашитов Ахтям Маннанович

Место рождения

г.Душанбе, Таджикская ССР

Дата рождения

17.09.1947

Дата смерти

11.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1947

Отец: Рашитов Маннан Мирасович

Мать: Рашитова Хадича Нигматовна

г.Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
18.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
24.08.1977

Сын: Рашитов Марат Ахтямович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Душанбе, Таджикская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.1999
г.Душанбе, Таджикистан
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г.Душанбе, Таджикистан
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