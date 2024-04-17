Шкреба (Юшина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1983
Дочь: Шкреба Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Шкреба Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
11.10.1986
Дочь: Бураганова (Шкреба) Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Шкреба Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1988
Сын: Шкреба Николай Владимирович
Отец ребёнка: Шкреба Владимир Николаевич