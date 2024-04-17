Шкреба (Юшина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкреба (Юшина) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкреба Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
31.08.1983

Дочь: Шкреба Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Шкреба Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1986

Дочь: Бураганова (Шкреба) Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Шкреба Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.1988

Сын: Шкреба Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шкреба Владимир Николаевич

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