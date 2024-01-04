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Макаров Александр Никитич

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Жена: Макарова Пелагея Сергеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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