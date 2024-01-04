Макаров Александр Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/7fd2cfc0-e348-4892-ae37-581cb7f3c140/174?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+... Показать все
Смерть
Неизвестно