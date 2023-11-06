Ишмуллин Аркадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмуллин Аркадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1990

Сын: Ишмуллин Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Ишмуллина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1992

Дочь: Игонина Алина Аркадьевна

Мать ребёнка: Ишмуллина Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмуллина Ольга Васильевна

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