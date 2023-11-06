Ишмуллин Аркадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1990
Сын: Ишмуллин Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Ишмуллина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1992
Дочь: Игонина Алина Аркадьевна
Мать ребёнка: Ишмуллина Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно