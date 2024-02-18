Cмирнова (Салмычева) Иулиания Федосиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Муж: скрыто настройками приватности
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно