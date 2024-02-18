Cмирнова (Салмычева) Иулиания Федосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cмирнова (Салмычева) Иулиания Федосиевна

Место рождения

Расточино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Расточино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1908

Муж: скрыто настройками приватности

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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