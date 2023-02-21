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Ветрова Анфиса Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ветров Антон Тимофеевич

Мать: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Томашук Всеволод Дионисович

Отец ребёнка: Томашук Дионисий Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Томашук Виктория Дионисовна

Отец ребёнка: Томашук Дионисий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томашук Дионисий Михайлович

Смерть
1943
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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