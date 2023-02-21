Ветрова Анфиса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1926
Сын: Томашук Всеволод Дионисович
Отец ребёнка: Томашук Дионисий Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Томашук Виктория Дионисовна
Отец ребёнка: Томашук Дионисий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область