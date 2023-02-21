Потехин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1991
Бракосочетание
29.12.2011
Лемпино, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
14.03.2012
Сын: Потехин Савелий Александрович
Мать ребёнка: Потехина Сабина Ильхамовна
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.12.2020
Сын: Потехин Вадим Александрович
Мать ребёнка: Потехина Сабина Ильхамовна
Рождение ребёнка
01.06.2022
Дочь: Потехина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Потехина Сабина Ильхамовна