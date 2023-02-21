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Потехин Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1991

Отец: Потехин Андрей Александрович

Мать: Потехина Светлана Владимировна

Бракосочетание
29.12.2011

Жена: Потехина Сабина Ильхамовна

Лемпино, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
14.03.2012

Сын: Потехин Савелий Александрович

Мать ребёнка: Потехина Сабина Ильхамовна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.12.2020

Сын: Потехин Вадим Александрович

Мать ребёнка: Потехина Сабина Ильхамовна

Рождение ребёнка
01.06.2022

Дочь: Потехина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Потехина Сабина Ильхамовна

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