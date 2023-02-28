Подольцев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти11.09.1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
25.01.1890
Рождение ребёнка
04.03.1891
Сын: Подольцев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Подольцева Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1892
Сын: Подольцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Подольцева Акилина Николаевна
Работа или профессия
28.06.1916
Г. Керенск Пензен(ской) губ(ернии) 28 июля 1916 года От М.М. Подольцева Глубокоуважаемый Павел Николаевич! Беру на себя смелость прибегнуть по Вашему содействию и спросить Вашего совета. Пресловут... Показать все
Смерть
11.09.1921