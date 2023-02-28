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Подольцев Михаил Михайлович

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Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

11.09.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Подольцев Михаил Петрович

Мать: Подольцева Надежда Андревна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
25.01.1890

Жена: Подольцева Акилина Николаевна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.03.1891

Сын: Подольцев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Подольцева Акилина Николаевна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.10.1892

Сын: Подольцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Подольцева Акилина Николаевна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
28.06.1916
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Г. Керенск Пензен(ской) губ(ернии) 28 июля 1916 года От М.М. Подольцева Глубокоуважаемый Павел Николаевич! Беру на себя смелость прибегнуть по Вашему содействию и спросить Вашего совета. Пресловут... Показать все
Смерть
11.09.1921
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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