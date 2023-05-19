Останин Терентий (Терешка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Терентий (Терешка) Иванов

Место рождения

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Останин Иван Осипов

Мать: не указана

Васковской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1697 и 1700

Сын: Останин Сава Терентьев

Мать ребёнка: Останина Степанида Юрьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Останина Степанида Юрьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Останин Евстигней (Евсегней) Терентьев

Мать ребёнка: Останина Степанида Юрьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Степанида Юрьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1733
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния