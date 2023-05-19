Останин Терентий (Терешка) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Останин Иван Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1697 и 1700
Мать ребёнка: Останина Степанида Юрьева
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Останина Степанида Юрьева
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Останин Евстигней (Евсегней) Терентьев
Мать ребёнка: Останина Степанида Юрьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1733