Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Михайловна

Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Михаил Семенович

Мать: Устинья Михайловна

Смерть
Неизвестно