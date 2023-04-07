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Евдокия Михайловна
Евдокия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Михаил Семенович
1736 г.р.
Мать
Устинья Михайловна
1739 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Михаил Семенович
Мать:
Устинья Михайловна
Смерть
Неизвестно
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