Истомина Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.
Дочь: Бурова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Истомин Илья Феоктистович
ГАРО, Ф 627, О 280, Д 632, стр. 7 Счёт родившихся 12 Дата рождения 20.04.1880 Дата крещения 21.04.1880 Родители Деревни Матвеевки государственный крестьянин Илия Истомин (предположительно,неразборчиво... Показать все
Смерть
Неизвестно