Истомина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Анна Андреевна

Место рождения

Большая Матвеевка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Большая Матвеевка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.

Дочь: Бурова Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Истомин Илья Феоктистович

Большая Матвеевка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО, Ф 627, О 280, Д 632, стр. 7 Счёт родившихся 12 Дата рождения 20.04.1880 Дата крещения 21.04.1880 Родители Деревни Матвеевки государственный крестьянин Илия Истомин (предположительно,неразборчиво... Показать все
Смерть
Неизвестно
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