Магдеев Абдулгазис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Мяныров Магдей
Мать: Гульмадина
Рождение ребёнка
17.11.1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулгазисова Фатима
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно