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Магдеев Абдулгазис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мяныров Магдей

Мать: Гульмадина

Рождение ребёнка
17.11.1857

Сын: Абдулгазисов Абдулгалим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулгазисова Фатима

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно